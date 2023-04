Grote verandering bij Mercedes: James Allison terug als technisch directeur

Allison was vanaf 2017, toen hij overkwam van Ferrari, tot 2021 technisch directeur bij Mercedes. In die jaren behaalde het team elk seizoen de constructeurstitel, al ging de individuele WK-titel in 2021 naar Max Verstappen. Eerder boekte hij als engineer ook grote successen bij Ferrari en Renault, met kampioenschappen van Michael Schumacher en Fernando Alonso.

Wissel van functie

In 2021 deed Allison een stap terug en werd Chief Technical Officer, een rol waarin hij zich vooral bemoeide met structuur van het Formule 1-team voor de langere termijn. Hij wisselt nu van functie met Mike Elliott, de man die de voorbije jaren technisch directeur was en dus verantwoordelijk was voor de dagelijkse ontwikkeling van de auto en dus ook voor de bouw van de bolides van vorig- en dit jaar.

Onder leiding van Elliott kende Mercedes een moeizame periode. Na een zeer tegenvallend 2022 is ook dit seizoen de achterstand op het vooralsnog ongenaakbare Red Bull groot. De eerste grote updates voor de auto van Mercedes worden verwacht in mei, tijdens het race-weekeinde in Imola.

"We hebben met James gladiator tot onze beschikking"

Wolff vertelt aan Autosport dat Elliott zelf tot de conclusie kwam dat de rol van technisch directeur hem niet zo goed past als Allison. Een woordvoerder van Mercedes bevestigt het nieuws. Hij stelt ook dat de wisseling intern enkele weken geleden heeft plaatsgevonden.

,,De beoordeling van Mike was, en dat is bewonderenswaardig te noemen, dat we met James een gladiator tot onze beschikking hebben en dat de troepen voor hem en met hem door het vuur gaan”, aldus Wolff. ,,Mike kwam tot de conclusie dat de manier waarop hij dingen benadert, en zijn vaardigheden, het beste kunnen worden gebruikt bij het ontwikkelen van de organisatie in de toekomst: van technische capaciteiten naar menselijke capaciteiten en het samenstellen van de structuur die nog vele jaren succesvol kan zijn.”