Van Gerwen zet in op acht wereldtitels

„Eerst nog even een beetje wakker worden”, zegt Van Gerwen terwijl hij in de lobby van het luxueuze Pullman hotel in Londen nog maar eens een slok van zijn cappuccino neemt.

De telefoon van Mighty Mike ontplofte na zijn overwinning. De gekte in zijn thuishaven Café den Braai in Vlijmen, waar hij zo af en toe nog een pijltje gooit, had hij zeker meegekregen. „Dat is toch mooi. Daar kan ik van genieten.” De ontlading was gisteravond in Alexandra Palace groot. „Dit is toch de mooiste prijs die je kunt winnen.”

Van Gerwen beleefde in de laatste maanden van 2018 een mindere periode en leed op de majors van Players Championship Finals en Grand Slam of Darts enkele gevoelige nederlagen. De kritiek die de 29-jarige Nederlander kreeg, raakte hem. „Dat klopt.” Waarom? „Omdat ik graag wil laten zien dat ik de beste ben, misschien wel te graag. Dan is het toch fijn als het weer lukt.”

De zestien wereldtitels van legende Phil Taylor is geen doel voor Van Gerwen, het Nederlandse recordaantal (vijf stuks) van Raymond van Barneveld wel. „Het zou mooi zijn als ik om het jaar minimaal één titel kan pakken. Dan heb ik er over tien jaar nog vijf bij. Maar dat is nog ver weg en ik kijk niet te ver vooruit. De kans dat het lukt, is wel realistisch. Als je kijkt naar wat voor capaciteit ik heb, dat kan geen andere speler aan.”

Van Gerwen keert later vandaag terug in Nederland, waar hij donderdagavond in zijn woonplaats Vlijmen voor de derde keer als wereldkampioen wordt gehuldigd.

