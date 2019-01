Schumacher-familie vraagt fans om begrip

Schumacher liep vijf jaar geleden zwaar hoofdletsel op in een ski-ongeluk. Sinds het ongeluk kwam de Duitser niet in het openbaar. Hij wordt in zijn huis in Zwitserland verzorgd. „Je kunt er zeker van zijn dat hij de allerbeste zorg krijgt”, zegt de familie in een statement. „We doen alles wat mogelijk is om hem te helpen.”

„We volgen Michaels wensen op het gebied van privacy over zijn gezondheid. Het is een gevoelig onderwerp”, vervolgt de familie. Ross Brawn, oud teambaas van Benetton en Ferrari en huisvriend van de Schumachers, is het volledig eens met de familie. „Michael is altijd al een gesloten persoon geweest. Dat principe was tijdens zijn carrière al leidend.”

Brawn verwacht begrip onder de fans. „Dat Corinna ook na de tragische gebeurtenis deze aanpak wil behouden, moeten we accepteren. Ik weet zeker dat de miljoenen fans van Michael dit zullen begrijpen.”

Om de fans tegemoet te komen lanceert de Schumacher-familie aanstaande donderdag een app ter ere van Michaels 50e verjaardag. „De app is een nieuwe poging om recht te doen aan hem en u, zijn fans, door zijn prestaties te vieren”, schrijft de familie.. „Michael kan trots zijn op wat hij heeft bereikt. We willen zijn overwinningen, zijn records en zijn vreugde onthouden en vieren.”