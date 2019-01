Co Stompé jaagt op terugkeer

Niemand minder dan Co Stompé jaagt op een terugkeer bij de PDC. De 56-jarige Amsterdammer stapte in 2013 over van de PDC naar de BDO, maar gaat het nu toch weer proberen bij de sterkste van de twee dartsbonden. Hetzelfde geldt overigens voor zijn zoon, Co Stompé Jr.

Stompé stond bij de BDO in 2000 in de halve finales van het WK. In 2009 en 2010 bereikte de The Matchstick de halve eindstrijd van het mondiale toernooi van de PDC.