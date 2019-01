Iniesta wil ooit trainer van Barcelona worden

„Ik zou zelf graag doorgeven wat ik geleerd heb”, zegt Iniesta tegen Dario Sport. „Hoe ik dat wil doen, weet ik nog niet. Dat ligt er ook aan wanneer ik er klaar voor ben en wie er tegen die tijd de baas is bij Barcelona.”

Het Barcelona van trainer Pep Guardiola tussen 2008 en 2012 wordt door velen gezien als één van de beste teams ooit. De Catalaanse aanhang zou graag één van de beste spelers van toen zien terugkeren als trainer. „Het idee is erg mooi, maar we zullen zien wat er in de toekomst op ons pad komt. De fans houden van ons omdat we er een lange tijd hebben gespeeld.”

„De waarheid is dat ik nog niet heb nagedacht over mijn toekomst”, vervolgt de 131-voudig Spaans international. „Ik heb nog geen idee wat er gaat gebeuren de komende jaren. Voor nu heb ik alle focus op mijn carrière als voetballer.”

Vorig jaar vertrok Iniesta bij Barcelona voor een nieuw avontuur in Japan. Lionel Messi nam de aanvoerdersband van hem over. „Het is niets nieuws voor hem, hij stond altijd al in het middelpunt van alle aandacht. De aanvoerdersband is slechts een extra stimulans.”