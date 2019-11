Oranje tegen Spanje en naar Portugal

Het duel van het Nederlands elftal zou in maart volgend jaar gespeeld moeten worden in de Johan Cruijff ArenA. Oranje rekent ook nog op een tweede tegenstander in deze officiële interlandperiode. Bondscoach Ronald Koeman gaf aan dat het programma zo goed als rond is, maar dat de contracten nog getekend moeten worden.

Het is de laatste periode alvorens Koeman zijn manschappen in mei 2020 bij elkaar roept om volledig toe te werken naar EURO 2020. Het is de bedoeling om in de aanloop naar de EK-groepsfase met drie wedstrijden in de Johan Cruijff Arena, waaronder één tegen Oekraïne, een trainingskamp op te slaan in het Portugese Lagos.