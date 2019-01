Sauber-teambaas: ’Alfa Romeo-deal was cruciaal’

Een reeks van goede berichten heeft een positieve sfeer binnen de renstal gecreëerd, vertelt Vasseur tegen Motorsport.com. „De deal met Alfa Romeo was cruciaal. We zitten nu in een veel betere positie om mensen te werven en halen toppers binnen voor verschillende afdelingen. We zijn nu een aantrekkelijk project.”

Vasseur verraste vriend en vijand door Kimi Räikkönen te contracteren. „Kimi snapt ook dat onder normale omstandigheden plek 7 het hoogst haalbare is voor ons, en dat de motivatie ergens anders vandaan moet komen. We bouwen samen iets op. Dat gevoel leeft enorm onder de teamleden.”

De eerste resultaten van het goede jaar worden nu duidelijk. „De veranderingen beginnen nu vruchten af te werpen.”