Papierwerk nieuwe Ajacied in orde

Zoals Telesport eerder al meldde tekent de Argentijn, die ook een Italiaans paspoort heeft, een contract voor 4,5 jaar bij Ajax. De 25-jarige verdediger komt over van Boca Juniors.

Het is de bedoeling dat verliezend Copa Libertadores-finalist Magallan samen met zijn nieuwe ploeggenoot Nicolas Tagliafico vanuit Buenos Aires naar de Verenigde Staten vliegt.

Bekijk ook: Magallan vliegt met Tagliafico naar Florida

Er was al enige tijd een deal met Boca Juniors over de transfersom van Magallan (minimaal acht miljoen euro) en Ajax en Magallan hadden overeenstemming over een verbintenis tot de zomer van 2023. Juristen van Ajax moesten het papierwerk nog afronden. Dat is nu gebeurd.

Ajax hervat de Eredivisie op 20 januri tegen sc Heerenveen.