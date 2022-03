Antony overmand door emoties: ’Ik vergat dat ik op scherp stond’

Premium Het beste van De Telegraaf

Antony bezorgde Ajax de overwinning tegen Feyenoord. Ⓒ MATTY VAN WIJNBERGEN

AMSTERDAM - Antony toverde de Johan Cruijff ArenA om tot het Theater van de Lach. Ajax werd in de knotsgekke wedstrijd tegen Feyenoord bij vlagen uitgefloten door het eigen publiek, keek in de 77e minuut nog tegen een 1-2 achterstand aan, maar stapte dankzij een vrije trap van Dusan Tadic en een bevlieging van de kleine Braziliaan met de grootst denkbare smile en de zege van het veld in De Klassieker (3-2). Op het moment dat Feyenoord-trainer Arne Slot het over de rode kaart had die de matchwinnaar in de slotfase kreeg, zwaaide – zoals in de beste producties van John Lanting – de deur open en kwam Antony steunend op één kruk de perszaal binnen. Met een lachsalvo tot gevolg.