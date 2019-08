Sport kort: Vejinovic tekent in Polen

Vejinovic voor drie jaar naar Polen

16.13 uur: Marko Vejinovic blijft in Polen voetballen. De 29-jarige middenvelder van AZ ondertekende woensdag een driejarig contract bij Arka Gdynia. De Alkmaarders verhuurden Vejinovic vorig seizoen na de winterstop al aan de Poolse club.

Vejinovic doorliep de jeugdopleiding van AZ en maakte ruim tien jaar terug deel uit van de selectie van trainer Louis van Gaal die in Nederland de landstitel behaalde. Daarna kwam hij nog uit voor Heracles Almelo, Vitesse en Feyenoord.

Ilse Paulis en Marieke Keijser tijdens een training. Ⓒ ANP

Paulis en Keijser op dreef

15.47 uur: Ilse Paulis en Marieke Keijser hebben bij de WK roeien in Linz de halve finales bereikt in de lichte dubbeltwee. De medaillekandidaten wonnen hun race in de kwartfinales. Het Nederlandse duo had een voorsprong van ruim 3 seconden op de Wit-Russinnen Ianina Anastasija en Alena Foerman, die als tweede eindigden.

Paulis, die bij Rio 2016 olympisch goud veroverde met de inmiddels gestopte Maaike Head, en Keijser behaalden vorige maand bij de wereldbekerfinale in Zevenhuizen zilver. Dat was hun eerste gezamenlijke race van het seizoen. Door een rugblessure was Keijser langdurig uit de roulatie. Het Nederlandse koppel won in 2018 de Europese titel.

Jan Ras Ⓒ Hollandse Hoogte

Heerenveen is Ras rest van seizoen kwijt

10.40 uur Jan Ras komt dit voetbalseizoen niet meer in actie. De kruisbanden van een knie van de 20-jarige middenvelder van sc Heerenveen zijn afgescheurd, is uit onderzoek gebleken.

Ras liep de blessure maandag op tijdens een duel met de beloften van Heerenveen. Hij deed dit seizoen in drie van de vier duels van het eerste elftal mee, alle als invaller.

Heerenveen heeft Ras al laten weten zijn contract, dat na dit seizoen afloopt, te willen verlengen.

Krul als stagiair Jumbo-Visma in Ronde van Duitsland

10.30 uur Wielrenner Stef Krul maakt donderdag zijn debuut in het shirt van Jumbo-Visma in de Ronde van Duitsland. De 24-jarige Krul, die de afgelopen jaren voor Metec uitkwam, is als stagiair aan de ploeg toegevoegd.

De ploeg waarmee Jumbo-Visma donderdag in Hannover van start gaat bestaat verder uit de Deen Jonas Vingegaard, de Nederlanders Bert-Jan Lindeman, Timo Roosen en Koen Bouwman en de Duitser Paul Martens.

Bury na 125 jaar uit Football League

08.40 uur Voetbalclub Bury maakt sinds woensdag niet langer deel uit van de Engelse Football League.

Iets na middernacht viel het definitieve besluit waarmee een einde kwam aan een periode van 125 jaar waarin de club uit de gelijknamige plaats boven Manchester deel uitmaakte van het Engelse profvoetbal. Dat gebeurde uren nadat een laatste overname van de club die op het derde niveau (League One) uitkwam was afgeketst.

Het doel valt voor Bury Ⓒ Action Images via Reuters

Judoka De Wit stelt opnieuw teleur

07:45 uur Judoka Frank de Wit heeft zich opnieuw niet kunnen onderscheiden op een WK. In Tokio, waar volgend jaar om de olympische medailles wordt gestreden, verloor de als derde geplaatste Noord-Hollander in de klasse tot 81 kilo al bij zijn eerste optreden.

Net als vorig jaar gebeurde dat tegen Medickson Del Orbe Cortorreal. De judoka uit de Dominicaanse Republiek had er al een partij in de eerste ronde opzitten waarna hij De Wit versloeg op ippon.

De Wit was vorig jaar in Bakoe ook al na één optreden klaar. Bij de EK, in juni afgewerkt tijdens de Europese Spelen in Minsk, stelde De Wit ook al teleur. Daar verloor hij in de kwartfinales, gevolgd door een nederlaag in de herkansingen.

Frank de Wit (op archiefbeeld) Ⓒ Hollandse Hoogte