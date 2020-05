Klopp gelooft in herstart Premier League: ’Voetballen zonder publiek is mogelijk’

„Het waren echt goede duels”, liet de Duitse coach weten. „Mooie doelpunten, ware strijd en spannende wedstrijden. Voor veel clubs staat er nog heel veel op het spel in de Bundesliga. In Engeland zal hetzelfde gaan gebeuren”, voorspelt hij.

Vooralsnog bestaat er nog geen zekerheid over een mogelijke hervatting van de Premier League. De oorspronkelijke richtdatum van 12 juni zou ook wel eens naar 19 of 26 juni verschoven kunnen worden. Of misschien volgt er wel een definitief afstel. Klopp wil er niet aan denken.

„De Bundesliga moet als voorbeeld voor de Premier League dienen”, betoogde de 52-jarige Duitser, oud-trainer van Borussia Dortmund en FSV Mainz. „Als je er zo naar kijkt, lijkt het wel of het bij ons ook allemaal snel weer mogelijk is. En het is ook mogelijk, voetballen zonder publiek, dat heeft de Bundesliga aangetoond.”