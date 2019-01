’Lainez heeft talent om bij Ajax te slagen’

De bondscoach van Paraguay leidde tot en met het afgelopen WK het nationale elftal van Mexico, zag Lainez zodoende vaak bij diens club Club America spelen én is een fan van Ajax en Cruijff. „Ik denk dat Diego perfect in Amsterdam past. Hij is op dit moment het grootste talent van Mexico.”

En dat de Colombiaan Osorio oog heeft voor pareltjes, staat vast. Hij is immers ook de ontdekker van zijn landgenoot Davinson Sanchez die bij Ajax een komeetachtige ontwikkeling doormaakte en een transfer naar Tottenham Hotspur afdwong. Over Lainez heeft Osorio niets dan lof. „Diego is een slimme speler, heel skillful, een echte linkspoot, snel met de bal aan zijn voet en heel sterk in de een-tegen-een.”

Bekijk ook: Ajax gaat ver voor Lainez

De bondscoach van Paraguay legt uit waarom hij Ajax op het lijf van Lainez vindt geschreven. „Hij komt goed tot zijn recht in een 4-3-3-systeem. Zijn beste positie is rechts- of linksbuiten, maar hij kan ook achter de spits spelen. Diego heeft de snelheid van Finidi George en Marc Overmars, maar is een echte spelmaker. Hij heeft het talent om bij Ajax te slagen. En het verleden heeft bewezen dat Latino’s een meerwaarde voor de Eredivisie kunnen zijn. Het is een mooie springplank naar grotere competities.”

Juan Carlos Osorio Ⓒ EPA

Osorio zou het een eer vinden als Lainez voor de club van Cruijff gaat spelen. „Naar mijn mening heeft Johan Cruijff als speler en trainer de grootste impact van allemaal gehad op het moderne voetbal. En dan met name op het moderne aanvallende voetbal, want dankzij hem werd het een optie controle te krijgen door balbezit. In 1997 haalde ik mijn trainersdiploma in Zeist en bezocht ik Ajax. Laszlo Jambor leidde me rond en ik was ervan onder de inruk hoe er werd getraind. Daardoor besefte ik waarom Ajax sinds de jaren zeventig een voorloper in het voetbal was: met buitenspelers, een valse nummer negen, de verzorgde opbouw van achteruit en hoog drukzetten.”

Of de deal doorgaat, is afwachten. Lainez wil alleen naar Ajax en Marc Overmars legde bij Club America een bod neer van ruim elf miljoen euro, bonussen én een percentage doorverkoop. Ajax wacht op een tegenvoorstel.