Japanner ’verkeek zich’ op bokswedstrijd Mayweather

140 seconden: zo lang stond Nasukawa recht op zijn benen tegen Money Mayweather. Het duel, als je het al zo mag noemen, in Tokio eindigde voor de Japanner zelfs in tranen na drie keer tegen de grond te zijn gegaan. „Ik ben ontgoocheld, want ik denk dat ik het beter had kunnen doen”, verrast Nasukawa bij zijn eerste Instagram-post na het gevecht. „Ik ga uitdagingen blijven aangaan en heb geleerd dat ik onvoldoende gewerkt heb voor deze uitdaging. Ik zal deze nederlaag in mijn voordeel gebruiken.”

Nasukawa was voor deze wedstrijd ongeslagen in zijn sport kickboxen, net als Mayweather in boksen. Het duel werd dan ook aangekondigd als een herhaling van de Money Fight, waarin Mayweather het in de boksring opnam tegen de beste kooivechter ter wereld Conor McGregor. Al was het duidelijk minder lucratief naar Mayweather’s normen met ’amper’ negen miljoen euro’ op het spel. „Maar ik heb geen spijt”, klinkt het bij de niet langer ongeslagen Japanner.

„Ik nam de aanbieding aan in een ogenblik. Een kans voor het leven, zo dacht ik. Ik wilde niet weglopen van de kans, ook al wist ik dat er veel verschillen zijn tussen onze gewichtsklassen en cv’s. Ondanks alles wat voor de wedstrijd gebeurde kwam ik tot het besef hoe groot Mayweather wel niet is. Ik was degene die hem onderschatte. Ik beloof dat ik op hetzelfde niveau als hem zal komen.”

