Lotto-Soudal haalt dochter Frank Vandenbroucke binnen

De negentienjarige dochter van Frank mocht na een uitstekend debuutseizoen als renster meteen naar het team waar haar vader 25 jaar geleden bij reed.

Cameron startte haar sportieve carrière echter niet op de fiets, weet Het Nieuwsblad. De dochter van één van de meest intrigerende Belgische renners koos voor atletiek, waar ze een goede indruk maakte, met enkele mooie uitslagen. Maar een voetbreuk maakte een einde aan haar atletiekcarrière, dus trok ze afgelopen zomer toch maar eens een fietspakje aan.

Bij haar eerste deelname aan een echte wedstrijd was het meteen raak voor de piepjonge Cameron. Op 6 augustus won ze in Lombardsijde een dernycriterium. Daarna ging ze nog enkele keren koersen, maar omdat ze steeds met daglicenties moest starten, bleef dat beperkt tot een handvol wedstrijden.

Toch kreeg ze meteen een contract bij de opleidingsploeg van Lotto-Soudal Ladies, waar ze ongetwijfeld hopen dat ze een vleugje heeft geërfd van het talent dat haar vader Frank in overvloed had. Op Instagram is ze alvast enthousiast. „2019, waar ben je? Ik ben fier en vereerd om Lotto-Soudal Ladies dit jaar te mogen vertegenwoordigen. Gelukkig Nieuwjaar, iedereen!.”