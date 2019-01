Aké scoort in sensationeel jubileumduel

In de thuiswedstrijd tegen Watford met een ongekend scoreverloop was de Nederlandse verdediger bepaald niet de enige die scoorde. Het werd 3-3.

In de 34e minuut maakte Aké de 1-2. Het was de inleiding van vier doelpunten in ongeveer zes minuten, 361 seconden om precies te zijn, tijd. Callum Wilson zorgde voor de 2-2, Ken Sema zette Watford weer op voorsprong, Ryan Fraser maakte opnieuw gelijk. Troy Deeney had de 0-1 en 0-2 voor zijn rekening genomen.

Watford had in de eerste fase drie schoten op doel (’on target’) en die gingen er allemaal in.

Aké is de 26e Nederlander die de mijlpaal van honderd wedstrijden in de Premier League bereikt. Hij is de tweede, na Liverpools Dirk Kuijt, die in dat duel ook nog eens scoort. Op het hoogste Engelse niveau kwam Aké ook uit voor Chelsea en Watford.