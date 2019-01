Gouden wissel Solksjaer leidt zege United in

Solskjaer, de Noor die onlangs José Mourinho opvolgde, is daarmee de tweede trainer die met Manchester United zijn eerste vier duels in de league wint. De eerste was de legendarische Matt Busby in 1946.

Romelu Lukaku maakte de 0-1, bij zijn eerste balcontact en slechts veertig seconden nadat hij was ingevallen. De Belg tikte heel attent van dichtbij binnen, nadat doelman Martin Dubravka een vrije trap van Marcus Rashford niet onder controle had gekregen. Lukaku scoorde in het vorige duel, met Bournemouth (4-1), drie minuten nadat hij in het veld kwam.

Rashford maakte de 0-2. Lukaku had ook in deze treffer een belangrijk aandeel.