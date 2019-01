Braken op weg naar uitgang bij NEC

En NEC is bereid om mee te werken aan een transfer, daarom is Braken ook niet mee op trainingskamp naar Málaga, meldt Fox Sports.

Hij maakte tot dusverre negen competitietreffers. Een van de geïnteresseerde clubs zou koploper FC Den Bosch zijn.

„We willen in Spanje alleen spelers hebben die volledig met hun hoofd bij N.E.C. zijn. Sven was vanmorgen gewoon op de club, toen hebben we hem deze keuze toegelicht. Het is niet dat we nu ruzie hebben”, aldus technisch directeur Wilco van Schaik tegen de sportzender.