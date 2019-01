Ajax trekt ’advocaat’ aan

Lisandro Magallan sluit komend weekeinde bij Ajax aan. De verdediger komt over van Boca Juniors. Ⓒ Hollandse Hoogte

AMSTERDAM - Met zijn verdedigende kwaliteiten probeert Lisandro Magallan (25) de komende maanden de harten te veroveren van de Ajax-fans. Maar duidelijk is wel dat de Amsterdammers met de Argentijn een slimme jongen in huis hebben gehaald. Magallan rondde met succes zijn universitaire studie rechtsgeleerdheid af en is advocaat. TELESPORT sprak de miljoenenaankoop die zaterdag in Florida bij zijn nieuwe ploeggenoten aansluit.