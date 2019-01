’Barney’ nog niet zeker van WK landenteams

„Dat weet ik niet. Dat bepaal ik niet, was het maar zo’n feest. Dan had ik met Vincent gespeeld”, stelde Van Gerwen, waarbij hij als laatste doelde op zijn goede vriend Vincent van der Voort. „De PDC beslist dat uiteindelijk. Ik ga kijken. Raymond en ik hebben de afgelopen jaren goed gepresteerd. Dus wie weet.”

Van Barneveld gaat in 2019 met pensioen en de betreffende World Cup, die in juni in Hamburg plaatsheeft, is voor hem een uitgelezen kans nog een hoofdprijs te pakken. De 51-jarige Hagenaar is vanwege zijn vroege uitschakeling op het afgelopen WK echter buiten de top-25 van de wereldranglijst gevallen en is mede daardoor geen zekerheid meer aan de zijde van Van Gerwen. Het tweetal veroverde voor Nederland vorig jaar en ook in 2014 en 2017 de eindzege.