Tuitert: ’Roest is de nieuwe standaard’

Met name de gouden race van Jorrit Bergsma op de tien kilometer, de afstand waarop de Fries tijdens Winterspelen van Sotsji (2014) goud op veroverde, kon de olympisch kampioen van de 1500 meter in Vancouver (2010) bekoren. Hij gaf de Friese stayer dan ook de meeste punten. „Het was fenomenaal wat Jorrit liet zien. Ik heb echt van hem genoten. Ontzettend knap dat hij het baanrecord van Sven Kramer heeft weten te verbeteren.”

Mark Tuitert: „Patrick heeft alles.” Ⓒ ANP

„Esmee Visser was eveneens uitstekend op dreef op de vijf kilometer. En ook Ireen Wüst en Kjeld Nuis waren in topvorm, zo bewezen ze met hun dubbels op de 1000 en 1500 meter. Zij zijn echt van wereldklasse.”

Het eerstvolgende grote evenement vindt van 11 tot 13 januari plaats op de buitenbaan van Collalbo, waar tegelijkertijd de EK allround en de EK sprint worden verreden. Het allround-toernooi kan twee Nederlandse titels opleveren, zo denkt Tuitert. Hij rekent bij de vrouwen op een gevecht tussen Wüst en Antoinette de Jong.

„Ik verwacht een geweldige strijd. Ireen is de gedoodverfde favoriet, maar Antoinette klopt al langere tijd op de deur en heeft dit seizoen weer een stap gezet. Ze doen niets voor elkaar onder. Ireen is op de kortere afstanden wat beter, Antoinette op de langere. Vorig jaar was De Jong nog niet sterk genoeg om haar niveau een heel seizoen vast te houden. Nu wel.”

Bij de mannen ziet Tuitert één topfavoriet: Patrick Roest (23), die vorig jaar al wereldkampioen allround werd. Toen won hij dankzij een val van Sverre Lunde Pedersen. Dit jaar moet hij het op eigen kracht kunnen.

„Patrick is bezig om het stokje van Sven Kramer over te nemen. Op de vijf kilometer werd hij Nederlands kampioen en is hij wereldtop. Op de tien kilometer rijdt hij fluitend een tijd onder de dertien minuten. En op de 1500 meter kan hij ook meedoen om de zege wanneer iemand als Nuis een steekje laat vallen. Hij heeft alles. De nieuwe Kramer? Qua tijden doet hij het al beter dan Sven, op die leeftijd. Patrick is de nieuwe standaard, maar pas als hij zoveel titels als Sven wint, wordt hij een legende.”

