ManUtd-spelers maken peperduur tripje

De Noor beloont de selectie voor de goede prestaties nu met een korte vakantie naar Dubai, waar hij de spelers een midweek onderbrengt in het vijfsterren-resort Royal Mirage Arabian Court. Iedere speler krijgt er zijn eigen kamer (450 euro per nacht).

United won gisteren met 2-0 bij Newcastle United. Solksjaer is daarmee de tweede trainer die met Manchester United zijn eerste vier duels in de league wint. De eerste was de legendarische Matt Busby in 1946.

