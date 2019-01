Bijzonder interview Ajacied Veltman

Ryan Marciano, Joël Veltman en Sunnery James gingen met elkaar in gesprek: „En toen kwam ik tijdens de training Robert Huth tegen...” Ⓒ MATTY VAN WIJNBERGEN

Er zit dit seizoen muziek in Ajax. Tot vreugde van de fans Sunnery James & Ryan Marciano De wereldberoemde dj’s die – als zij niet in het vliegtuig zitten of (in een ver oord) voor een deinende mensenmassa in hun dj-booth staan – Ajax toejuichen in de Johan Cruijff ArenA.