Engeland in de ban van ’sleutelduel’

De staart van 2018 was de ploeg van de Nederlanders Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum uitermate goed gezind. In een week tijd sloeg de formatie van manager Jürgen Klopp een flinke kloof met zijn achtervolgers, die zich verslikten in het fysiek loodzware programma rond de feestdagen en plotseling punten verspeelden tegen laagvliegers als Crystal Palace en Wolverhampton Wanderers. Omdat Liverpool onverstoorbaar bleef en gehakt maakte van Newcastle United (4-0) en Arsenal (5-1), heeft die club ineens de beste papieren voor het kampioenschap.

Voor Manchester City staat er vanavond dan ook veel op het spel. De regerend kampioen kreeg dit seizoen vaak lof voor het soms oogstrelende spel, maar morste rond de kerst ineens dure punten. Na de thuisnederlaag tegen Crystal Palace (2-3) op 22 december ging het drie dagen later op Boxing Day ook mis bij Leicester City (2-1). Daardoor is de ploeg van Pep Guardiola afgezakt naar de derde plaats en is de achterstand op Liverpool opgelopen tot zeven punten.

Pep Guardiola heeft kopzorgen door de recente slechte reeks. Ⓒ AFP

Liverpool-coach Klopp spreekt desondanks van de moeilijkste uitwedstrijd van dit seizoen. „Dit is een van de zwaarste wedstrijden die er is in het moderne voetbal. Dat hebben we al vaak zo ervaren. City heeft een werkelijk ijzersterk elftal, met een uitzonderlijk goede manager”, aldus de Duitser, die zelfs geniet van de aankomende tegenstander. „De manier waarop ze spelen, de dingen die ze bereikt hebben, hun mogelijkheden en ga zo maar door. Er is wat mij betreft ook niets veranderd. Het enige wat nu anders is, is dat ze wat punten verspeeld hebben. Maar niet de manier waarop ze hun wedstrijden ingaan.”

"Ik ga er goed voor zitten, net als alle andere mensen in dit land."

Guardiola kan niet bepaald bogen op goede statistieken in zijn laatste vier ontmoetingen met Liverpool. City won er daar geen eentje van en treft nu bovendien een elftal dat de laatste negen Premier League-wedstrijden won en al twintig competitiewedstrijden lang ongeslagen is. Officieel zelfs 21, wanneer de overwinning van vorig seizoen op Brighton & Hove Albion (4-0) nog wordt meegerekend. „Op dit moment zijn zij het het beste team van Europa”, spreekt Guardiola vol lof. Volgens de Spanjaard hebben er weinig mensen vertrouwen in een goede afloop voor The Citizens. „Niemand rekent op ons. Iedereen heeft het over ’wat als we verliezen’. Maar wij kunnen winnen.”

Tottenham Hotspur-manager Mauricio Pochettino. Ⓒ EPA

Tottenham Hotspur

Niet alleen voor City en Liverpool zijn de belangen vanavond gigantisch. Er is nog een derde partij die de clash in het Etihad Stadium met argusogen volgt: Tottenham Hotspur. De Londenaren voldeden dinsdag al aan hun plicht door simpel te winnen van Cardiff City (0-3), namen daardoor de tweede plaats over van The Citizens en verkleinden het gat met Liverpool naar zes punten. Hoopt manager Mauricio Pochettino op een zege van City, zodat de kansen op de titel weer wat groter worden, of The Reds, zodat de tweede plaats in handen blijft?

„Dat maakt me helemaal niets uit”, beweert de Argentijn. „Ik ga er goed voor zitten, net als alle andere mensen in dit land. Ik ben neutraal en wil gewoon van deze spectaculaire wedstrijd genieten. Het resultaat maakt me niets uit.”

