Van Gerwen: ’Dat moet makkelijk lukken’

Michael van Gerwen viert het winnen van zijn derde wereldtitel. Ⓒ PDC

Londen - In de lobby van het luxueuze Pullman hotel in Londen kijken we samen met Michael van Gerwen voor het eerst de beslissende pijl, die hem dinsdagavond in Alexandra Palace de derde wereldtitel opleverde, terug. Én natuurlijk de daarbij behorende ontlading. Het zien van de beelden tovert opnieuw een brede glimlach op het gezicht van de Brabander. „Een fenomenaal moment”, zegt de hoofdrolspeler terwijl hij rustig aan zijn cappuccino lurkt. „Nog even wakker worden, hoor.”