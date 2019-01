Van Gerwen vormt duo met Van der Vaart

„Dat is wel leuk”, doelt Van Gerwen op het jaarlijks terugkerende koppeltoernooi Promi-Darts, dat in Keulen door tv-station ProSieben wordt georganiseerd. Van der Vaart is één van de prominenten, net als Lilly Becker. De voorgaande twee edities vormde Mighty Mike een koppel met Tim Wiese, de voormalig keeper van het Duitse voetbalelftal die later worstelaar en tv-persoonlijkheid werd. Eenmaal wonnen zij het event, waar darters uit de wereldtop aan ’bekende Duitsers’ worden gekoppeld. Lilly Becker speelt in Keulen samen met Peter Wright. Verder zijn o.a. ook Phil Taylor, Gary Anderson en Raymond van Barneveld van de partij. ’Barney’ kreeg NFL-expert Patrick Esume toegewezen.

Het gezin Van Gerwen stapt zondag op het vliegtuig voor een vakantie. Er wordt een bezoek gebracht aan Disneyland in Hongkong en een deel van de reis wordt doorgebracht op de Filipijnen. „We doen ook leuke dingen van dit alles”, verzekert Van Gerwen, die vanwege zijn bestaan als profdarter veel van huis is. Dat is begrijpelijk niet altijd tot plezier van het thuisfront. Offers die hij moet brengen om wereldkampioen te kunnen worden, waarin hij dinsdagavond in Londen voor de derde keer slaagde. Het gewonnen bedrag van 550.000 euro biedt genoeg ruimte voor extra dingen.

Van Gerwen vervolgt: „Mijn gezin moet er wel het meeste voor laten. Maar dat is normaal voor hen. Zij weten dondersgoed wat dit betekent. Gelukkig heb ik een heel goede vrouw.” Zijn geliefde Daphne en dochtertje Zoë staan de komende weken wel weer op de eerste plaats.

