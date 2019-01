George op dreef tegen LeBron-loze Lakers

Hij maakte 42 punten voor de Sixers in het duel met Phoenix Suns. Embiid, die ook nog eens 18 rebounds pakte, loodste zijn ploeg naar de zege: 132-127.

Paul George was op dreef voor Oklahoma City Thunder in de wedstrijd tegen de Los Angeles Lakers. Hij noteerde 37 punten en droeg in belangrijke mate bij aan de zege van zijn ploeg: 107-100. Bij de Lakers ontbrak vedette LeBron James nog altijd vanwege een liesblessure.

Gordon Hayward was met 35 punten topschutter bij Boston Celtics, dat met 115-102 won van Minnesota Timberwolves. Sterspeler Kyrie Irving speelde niet mee bij de Celtics; hij heeft een oogblessure.