Sportwereld staat stil bij 50e verjaardag Schumacher

Schumacher wordt in zijn huis in Zwitserland verzorgd. „Je kunt er zeker van zijn dat hij de allerbeste zorg krijgt. We doen alles wat mogelijk is om hem te helpen.” Heel veel meer informatie wordt door zijn management niet verstrekt.

Als cadeau voor de fans wordt vandaag namens de familie de speciale Schumacher-app gelanceerd, een virtueel museum waarin alle hoogtepunten van de jarige coureur voorbijkomen.

In het Ferrari-museum in Modena, nabij de fabriek in Maranello, wordt de komende maanden eveneens extra aandacht besteed aan de successen van Schumi namens de Scuderia, met wie hij vijf van zijn wereldtitels veroverde.

Schumacher was gedurende zijn negentien seizoenen in de F1 goed voor 91 zeges, een record. Ook behaalde hij 68 polepositions en 155 podiumplaatsen. In totaal reed hij 77 keer de snelste ronde.