’Schumacher meest complete coureur ooit’

„Ik heb niet met Ayrton Senna en Alain Prost gewerkt en slechts kort met Lewis Hamilton, maar voor mij is Michael de meest complete coureur ooit. Hij zette een nieuwe standaard. Met fitness, met voorbereiding en wat inzet betreft”, aldus Brawn in Beyond the Grid.

„Het is moeilijk om auto’s uit verschillende periodes te vergelijken, om te zien hoe fysiek zwaar ze waren om te besturen. Maar als Michael een race finishte, zweette hij niet eens. Dan stond hij gewoon te springen op het podium, terwijl de andere twee coureurs de bekers amper konden optillen. Je zag ze naar Michael kijken en denken: dit is buitengewoon.”

„Senna was een heel speciale coureur, maar hij was weleens moe. Als ik op de radio met Michael praatte kreeg ik nooit de indruk dat hij buiten adem of vermoeid was, hij had het onder controle. Dat was een van zijn sterke punten: hij had geen stress en was niet moe, dus hij kon blijven nadenken.”

Brawn geeft een voorbeeld. „Michael was op weg om een race te winnen. Hij kwam op de radio en zei: ‘Ik heb net de snelste ronde gereden, maar jullie lieten dat niet op het pitbord zien’. Dus ik zei: ‘Dat heb je niet.’ Maar hij zei van wel en dat hij dat op een van de schermen langs de baan had gezien. We hadden geen idee waar hij het over had. Toen realiseerden we dat het om zijn broer Ralf ging. Michael had alleen niet gezien dat er R. Schumacher stond, in plaats van M. Schumacher. Maar dat typeert hem: hij reed aan de leiding en hij had alsnog capaciteit over.”