Live extra: kraker in Premier League

De ploeg van Jürgen Klopp heeft momenteel een voorsprong van zeven punten op het team van Pep Guardiola en dus kan het duel in het Etihad Stadium de titelstrijd maken of breken. De aftrap is om 21.00 uur.

Bij Liverpool staan Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum in de basis. Beide Oranje-internationals zijn al het hele seizoen basisklanten bij The Reds, die in 1990 voor het laatst landskampioen werden.

Volg het duel van minuut tot minuut aan de hand van uitgebreide statistieken via onze livewidget.

