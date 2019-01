Statistieken: Spanning terug in Engeland

Liverpool blijft de ranglijst na de eerste competitienederlaag aanvoeren. Maar de voorsprong op City is tot vier punten geslonken. Liverpool, voor het laatst kampioen in 1990, had met een zege tien punten afstand genomen van de voornaamste belager. Tottenham Hotspur blijft derde, met zes punten minder dan de lijstaanvoerder.

Bekijk de statistieken van het duel.