Barcelona mét ’Frenkie’, maar zonder Messi

De Argentijnse aanvoerder slaat de uitwedstrijd van dinsdag tegen Internazionale over. Messi blijft net als Gerard Piqué en Sergi Roberto achter in Barcelona. Ze krijgen rust van trainer Ernesto Valverde.

De Catalanen zijn met elf punten uit vijf wedstrijden al zeker van een vervolg in de Champions League. Inter strijdt met Borussia Dortmund om de tweede plaats. Beide ploegen hebben zeven punten, de onderlinge resultaten zijn op basis van het doelsaldo in het voordeel van de Italianen. Dortmund sluit de groep af tegen Slavia Praag.

Messi maakte zaterdag nog een hattrick tegen Real Mallorca (5-2). Frenkie de Jong gaat wel mee naar Milaan. De 17-jarige aanvaller Ansu Fati, die dit seizoen al een paar mooie dingen liet zien in de hoofdmacht van Barcelona, behoort ook tot de selectie van Valverde, waarin Nélson Semedo, Jordi Alba, Arthur en Ousmane Dembélé ontbreken door blessures.

Liverpool

Georginio Wijnaldum is op tijd hersteld van een lichte blessure om met Liverpool af te reizen naar Salzburg, waar de club dinsdag de laatste wedstrijd in de groepsfase van de Champions League tegen Red Bull Salzburg speelt. Coach Jürgen Klopp heeft de middenvelder opgenomen in zijn selectie van 19 spelers.

Adam Lallana daarentegen ontbreekt bij de titelverdediger. Hij is nog geblesseerd. Virgil van Dijk is wel gewoon van de partij.

Liverpool heeft aan een gelijkspel genoeg om de achtste finales te bereiken.