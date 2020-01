Tokio of ’la dolce vita’?

Sabrina van der Sloot: ,,Als ik had mogen kiezen, was ik liever in het buitenland gebleven.” Ⓒ CSC

ZEIST - Als Sabrina van der Sloot zich in gedachten niet al op de rand van het olympisch zwembad Tatsumi in Tokio zou zien zitten, had ze eind vorige zomer echt niet de stap gezet. Het leven in (meestal) zonnig Catania was goed, met een huis aan zee, laat opstaan, lekker eten en waterpoloën in een sterke competitie. Dus waarom teruggaan naar een spartaans aandoende bunker in de bossen van Zeist?