Kleermaker verrassend te sterk voor Michael Smith op PDC Home Tour

Als underdog stond Kleermaker, die in het WK van de BDO begin dit kalenderjaar tot de achtste finale kwam, in zijn eerste poulewedstrijd tegenover Bully Boy. Kleermaker was verrassend met 5-3 te sterk, maar verloor vervolgens wel zijn tweede duel. Met dezelfde cijfers ging hij ten onder tegen Matt Clark.

Drie spelers op vier punten

In zijn laatste groepswedstrijd was Kleermaker tot slot met 5-2 te sterk voor Harry Ward, maar omdat Clark zijn eerste twee wedstrijden allebei gewonnen had, zat Kleermaker in de wacht voor de eventuele groepswinst. Clark kreeg in het laatste groepsduel tegen Smith een matchdart, maar miste. Smith won de leg én uiteindelijk de wedstrijd, zodat zowel Smith, Clark als Kleermaker met vier punten gedeeltelijk bovenaan eindigden.

Omdat Kleermaker als enige in de groep een wedstrijd met 5-2 in plaats van 5-3 had gewonnen, won hij op ’legsaldo’ de groep en daarmee speelronde 9 in de PDC Home Tour.