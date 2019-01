Oud-schaatsster Van Deutekom (37) overleden

Van Deutekom, die uitkwam voor de TVM-formatie van Gerard Kemkers en de Control-ploeg van Jac Orie, nam tijdens haar loopbaan (1998-2012) eenmaal deel aan de Olympische Spelen. Dat was in 2006 in Turijn. Op de 1.500 meter eindigde ze als dertiende.

Van Deutekom werd in 2008 genomineerd voor de Sportvrouw van het Jaar. Marianne Vos won de Jaap Eden-trofee uiteindelijk, maar de Haagse werd wel verkozen tot schaatsster van het jaar.

Na het succesvolle 2008 slaagde Van Deutekom er nog maar mondjesmaat in om haar oude topniveau te halen. In 2009 werd ze nationaal kampioen op de 1000 en 1500 meter, maar niet veel later brak ze haar seizoen vroegtijdig af vanwege overtraindheid. De jaren daarop bleef ze zoekende, waarna ze in 2012 op 31-jarige leeftijd besloot om definitief te stoppen.