Schaatswereld rouwt na overlijden Van Deutekom

„Het leven is soms oneerlijk”, aldus Erben Wennemars. „Want als het nog niet af is, en je bent nog zo jong, moet je door mogen. Paulien heeft afschuwelijk veel pech gehad. Ze was één van de goeien. Zelden zo’n onbaatzuchtige topsporter gekend. Ik zal haar zachtmoedigheid missen.”

„Twee jaar lang heb ik met haar in een ploeg mogen zitten”, aldus Stefan Groothuis. „Zo’n ontzettend fijne, positieve en lieve vrouw... Hier kan ik verder geen woorden voor vinden...”

„Wat een klap. Zo snel. Geen woorden”, treurt Jochem Uytdehaage. Ook Rintje Ritsma is vol verdriet: „Wat is het leven soms oneerlijk en hard. Familie en vrienden veel sterkte met dit grote verlies.”