Canadese tiener verrast Wozniacki

De Deense nummer drie van de wereld liet zich in de tweede ronde van het WTA-toernooi in het Nieuw-Zeelandse Auckland verrassen door de jonge Canadese speelster Bianca Andreescu. De pas 18-jarige nummer 152 van de wereld, die via de kwalificaties was doorgedrongen tot het hoofdtoernooi, won na ruim twee uur in twee sets: 6-4 6-4.

Vorig jaar stond Wozniacki in Auckland nog in de finale. Het bleek de opmaat naar de winst later die maand in de Australian Open, haar grootste succes tot nog toe in haar carrière.