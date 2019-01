WK voetbal 2022 dwarsboomt planning EK’s

De overkoepelende organisatie ECM worstelt met de vraag in welke maand al die EK’s gelijktijdig moeten worden gehouden. „Het is een puzzel die we nog moeten oplossen. Op dit moment ligt de planning nog helemaal open”, zegt directeur Marc Jörg.

Het WK voetbal in Qatar gooit de hele sportkalender overhoop, zegt Jörg. „Doordat het WK voetbal van de zomer naar de winter is verschoven, zullen alle grote voetbalcompetities de hele maand augustus voetballen. Dat maakt de zoektocht naar een land die al die EK’s wil organiseren, een stuk lastiger.”

De EK’s atletiek, zwemmen, turnen, roeien, wielrennen, golf en triatlon vonden afgelopen jaar voor het eerst in de geschiedenis vrijwel gelijktijdig plaats in augustus. De EK atletiek vonden plaats in Berlijn, de andere zes EK’s werden gehouden in Glasgow. Voor de zomer van 2022 staat de volgende editie gepland. „Er zijn tal van landen geïnteresseerd, maar we willen geen biedingenstrijd uitlokken. Wel willen we dit jaar de keuze maken voor de organisator van de EK 2022”, aldus Jörg.

Van een uitbreiding van het aantal sporten is nog geen sprake. „We willen eerder consolideren. Waar het om gaat is dat het project zinvol is”, zegt Jörg, die de eerste editie van het multi-EK een groot succes noemde. De EK’s trokken bijna een miljard televisiekijkers en overtrof daarmee de verwachtingen van de ECM. „Het was verfrissend, kostenbesparend en authentiek.”