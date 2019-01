Guardiola geeft misvatting rond Van Dijk toe

Het getouwtrek rond de Oranje-verdediger hield in 2017 maanden lang aan, maar uiteindelijk verkaste de Southampton-verdediger voor 78 miljoen euro naar Liverpool en werd hij de duurste verdediger ooit.

De voorzitter van The Citizens, Khaldoon al Mubarak, was niet bereid om dat bedrag op tafel leggen, zo is te zien in de documentaire All or Nothing over het kampioensjaar van City.

Guardiola erkent in aanloop naar de clash van donderdag met Liverpool dat zijn clubleiding een foutje heeft gemaakt. „Van Dijk is een exceptionele speler.”

De Spaanse oefenmeester vindt 78 miljoen euro achteraf gezien een prima bedrag, aangezien Van Dijk wekelijks de sterren van de hemel speelt op Anfield. „Wanneer je veel geld neerlegt voor een speler en het pakt goed uit, dan is zo’n transfer elke cent meer dan waard geweest. Echter, wanneer je minder geld betaalt, maar de speler presteert niet, dan is elke cent er éénn teveel.”

City bezet momenteel de derde plaats in de Premier League, op zeven punten van koploper Liverpool. Het duel van donderdag is dus cruciaal, zo beseft Guardiola. „Als we verliezen, wordt het gat tien punten. Dan wordt het heel moeilijk om nog kampioen te worden. Het is een soort van finale voor ons.”

