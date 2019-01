Dumoulin hakte knoop door in Nepalees hutje

Dat vertelde Dumoulin in Berlijn, waar de ploeg zich aan de media presenteerde. „Ik kwam er niet uit, zij hebben de knoop doorgehakt”, meldde de 28-jarige renner die de Giro in 2017 won. Vorig jaar werd hij tweede in zowel de Giro als de Tour, waarna hij ervan overtuigd was dat zijn seizoen dit jaar om die laatste wedstrijd zou draaien.

Dat veranderde toen de etappeschema’s van beide grote rondes werden bekendgemaakt. Dumoulin was op vakantie. „Ik zat met mijn vrouw in een hutje op 3000 meter hoogte in Nepal. We hebben er over gepraat, het parcours van de Giro was veel beter voor mij.” Vanuit Nepal volgde een sms’je naar Marc Reef, een van de ploegleiders. „Ik schreef: voordat jullie een besluit nemen: we moeten toch nog even praten.”