Arnesen bevestigt: Cocu niet naar Anderlecht

„Phillip heeft besloten dat hij zijn batterij wil opladen. Hij wil niet bij een club beginnen als hij zich niet fris voelt. Hij is pas beschikbaar vanaf de zomer.”

Belgische media speculeerden over een aanstelling van Cocu, die onlangs werd ontslagen bij de Turkse club Fenerbahçe. Anderlecht is op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer na het ontslag van Hein Vanhaezebrouck. Arnesen en Cocu kennen elkaar goed van PSV en ze spraken ook met elkaar. „Hij vertelde me wel dat hij Anderlecht een attractieve club vindt.”

Arnesen voetbalde tussen 1983 en 1985 voor Anderlecht. Hij speelde verder voor onder meer Ajax, Valencia en PSV. Bij de club uit Eindhoven was de Deen ook assistent-coach en technisch directeur. Hij legde zijn functie als commissaris van PSV neer om bij Anderlecht aan de slag te gaan. „Mijn eerste prioriteit blijft een nieuwe coach voor het eerste elftal te vinden.”

