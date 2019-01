Sarri: ’Ik wist niks over de transfer van Pulisic’

Het Amerikaanse supertalent werd door Chelsea voor 64 miljoen euro overgenomen van Dortmund. Pulisic maakt het seizoen af in de Bundesliga en sluit in de zomer aan bij Chelsea.

De Londenaren moesten diep in de buidel tasten voor Pulisic, terwijl Sarri er geen idee van had. „Ik hoorde dinsdag pas over de komst van Pulisic”, zei Sarri woensdagavond na het bloedeloze gelijkspel tegen Southampton. „Ze vroegen een maand geleden naar mijn mening over Pulisic. Die is positief, maar ik hoorde pas net dat alles is afgerond. Daarvoor wist ik van niks”, vertelt de Italiaanse oefenmeesten tegen het Engelse BBC.

„Ik hou mij bezig met de wedstrijden van mijn club en niet met het transferbeleid”, ging Sarri verder, die zich niet gepasseerd lijkt te voelen door de club. Chelsea is momenteel op de vierde plaats terug te vinden in de Premier League, met een achterstand van tien punten op koploper Liverpool.

