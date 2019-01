Federer met Zwitserland in finale Hopman Cup

Federer versloeg donderdag in Perth de Griek Stefanos Tsitsipas in twee sets: 7-6 (5) 7-6 (4). Zwitserland kan door die winstpartij de eerste plaats in groep B niet meer ontgaan. De twee resterende partijen, het vrouwenenkelspel tussen Belinda Bencic en Maria Sakkari en het afsluitende dubbelspel, doen voor de eindstand niet meer ter zake.

Zwitserland treft in de finale van de Hopman Cup Duitsland of Australië. Die twee landen spelen vrijdag om de winst in groep A.

