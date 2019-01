Kompany vreest overhaaste terugkeer De Bruyne

De Bruyne kampt met een spierblessure en moest de wedstrijd tegen Southampton (3-1 winst) aan zich voorbij laten gaan. „We kennen allemaal Kevins kwaliteiten”, zei Kompany tegen Sky Sports. „Hij kan de loop van een wedstrijd compleet veranderen.”

Kompany vreest dat een overhaaste terugkeer de rest van het seizoen kan verstoren. „Iedereen is bezig met de wedstrijd tegen Liverpool, maar er is zijn nog veel meer momenten waarop we hem nodig hebben. Het seizoen is nog lang. Ik heb hem liever de rest van het seizoen fit, dan alleen deze wedstrijd.”

