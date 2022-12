Richard Verschoor ook in 2023 in Formule 2

Verschoor reed het afgelopen jaar in dezelfde klasse voor Trident en won de allereerste (sprint)race van het seizoen in Bahrein. Uiteindelijk eindigde de coureur uit Benschop als dertiende.

Namens Van Amersfoort Racing kwam Verschoor na het seizoen al in actie tijdens de testdagen in Abu Dhabi. Het Nederlandse team komt sinds afgelopen jaar uit in de Formule 2. Verschoor reed in 2021 ook al voor de andere stal van eigen bodem: MP Motorsport. Eind 2019 won hij de prestigieuze en roemruchte Grand Prix van Macau.

Van Verschoor is bekend dat hij geen manager heeft en alles zelf regelt, inclusief het contact en de contracten met sponsoren. Het is voor hem elk jaar weer een uitdaging om de zaak draaiende te houden. Afgelopen jaar had hij wel een contract voor een heel seizoen bij Trident, het jaar ervoor moest hij nog telkens voldoende geld bijeen sprokkelen om weer een race-weekeinde te kunnen rijden. Het voorlaatste weekeinde in Jeddah miste hij toen bijvoorbeeld vanwege een gebrek aan sponsorinkomsten. Namens Van Amersfoort Racing weet hij dat hij in 2023 weer fulltime coureur is in de Formule 2.