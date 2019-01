Wolff: ’Schumacher cruciaal voor Mercedes’

Bekijk ook: Sportwereld staat stil bij 50e verjaardag Schumacher

Volgens Wolff is Schumacher een van de grondleggers van Mercedes’ successen. „Er is geen enkele coureur zoals hij en met zijn ervaring heeft hij een enorme bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van ons team”, aldus de Oostenrijker tegenover Motorsport.com. „Hij heeft een cruciale rol gespeeld in onze terugkeer in de Formule 1 en hij was een van de belangrijke mensen die aan de basis stond van het succes dat we daarna gekend hebben.”

„Als coureur heeft Michael de Formule 1 met zijn oog voor detail en kennis van technische zaken naar een nieuw niveau getild”, vervolgt Wolff. „Hij deed alles met een enorme gedrevenheid en zocht altijd naar nieuwe manieren om zijn prestaties op het circuit te verbeteren.”