Toptalent Zirkzee met Bayern op trainingskamp

Het 17-jarig talent uit Nederland, normaliter uitkomend voor de onder-19, is één van de jonge spelers die door coach Niko Kovac voor de sessies in Qatar is geselecteerd.

In juli vorig jaar speelde Zirkzee al eens mee met Bayern. Hij maakte zijn debuut in de hoofdmacht in een oefenduel met Paris Saint-Germain, waarin hij nog scoorde ook.

De al langer geblesseerde Corentin Tolisso en James Rodríguez reizen eveneens mee. De twee willen in Qatar verder aan hun herstel werken. Kovac heeft 25 veldspelers en vier keepers opgeroepen voor de reis naar Doha. De Franse speler Tolisso komt al sinds september niet meer in actie, de Colombiaan James kijkt sinds november toe.

Bayern verblijft tot 10 januari in Qatar. De Duitse kampioen speelt in de oliestaat geen oefenduels. „We willen onder meer op de trainingen aan details gaan werken, onze fitheid verbeteren en oefenen op tactische en technische zaken”, zei Kovac. „Dat kan in oefensessies beter dan in wedstrijden.”

Het is voor het eerst in acht jaar dat Bayern de eerste helft van de competitie niet afsloot als ’Herbstmeister’. Het verschil met koploper Borussia Dortmund bedraagt zes punten. „Maar dat betekent niet dat we het kampioenschap al uit ons hoofd hebben gezet”, aldus aanvaller Thomas Müller. „We willen Dortmund zo snel mogelijk en zo veel mogelijk onder druk zetten. Wat ons betreft is er geen tijd te verliezen. De basis moet nu in Doha worden gelegd.”

