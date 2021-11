Premium Het beste van De Telegraaf

’Pech voor hem dat ook Max Verstappen op koers ligt om hoofdprijs te winnen’ Motorcross-legende Cairoli: ’Blessures kosten Jeffrey Herlings meerdere wereldtitels’

Door Nick Tol Kopieer naar clipboard

Negenvoudig wereldkampioen Tony Cairoli (r.) samen met zijn Nederlandse vrouw Jill en hun zoontje Chase. Ⓒ Foto’s Ray Archer

Jeffrey Herlings kan woensdagmiddag in Mantova wereldkampioen worden in de koningsklasse van de motorcross, terwijl zijn legendarische ploeggenoot Tony Cairoli zijn allerlaatste twee manches rijdt na een imposante carrière met maar liefst negen wereldtitels. Aan de vooravond van het bloedstollende sluitstuk van het MXGP-seizoen vertelt de 36-jarige Italiaan over de kansen én gevaren voor Nederlander Herlings. Daarnaast doet de geboren Siciliaan een boekje open over zijn jarenlange liefdesrelatie met de Limburgse Jill Cox.