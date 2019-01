Boussoufa wil in Saoedi-Arabië fit worden voor Afrika Cup

De Marokkaanse spelmaker had de afgelopen maand geen club na zijn vertrek bij Al-Jazira uit de Verenigde Arabische Emiraten. Hij hoopt zich op tijd in vorm te spelen voor de Afrika Cup, die dit jaar in de zomer wordt gehouden.

Boussoufa speelde in het verleden voor AA Gent, Anderlecht, Anzji Machatsjkala en Lokomotiv Moskou.