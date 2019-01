Naldo verruilt Schalke voor Frans avontuur

Schalke zegt Naldo met tegenzin te laten gaan. „Hij was en is van grote waarde voor ons”, zegt technisch bestuurslid Christian Heidel. „Maar juist daarom willen wij hem de kans om nog eenmaal een mooie stap te maken niet ontnemen.”

Naldo was in de zomer van 2016 overgekomen van Wolfsburg. Hij begon in 2005 in de Bundesliga, bij Werder Bremen. Monaco, dat onder leiding staat van trainer Thierry Henry, is de nummer negentien van de Franse competitie. De transfersom ligt naar verluidt iets boven de miljoen euro.