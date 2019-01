McLaren-baas: ’De Formule 1 is kapot’

„Verandering is moeilijk in de Formule 1, maar in zijn huidige vorm is de sport kapot. Zowel op als naast de baan moet er een hoop veranderen”, zegt Brown tegen Motorsport.com. „De teams die wél vooraan meedoen zullen natuurlijk hun bezwaren hebben op veranderingen, maar het is logisch dat Chase (Carey, voorzitter F1, red.) met een plan zou komen dat niet iedereen zou bevallen.”

De plannen van Carey bevatten onder meer een budgetplafond en een andere verdeling van de inkomsten. „Ik weet dat niet alle teams op één lijn zitten, maar ik denk dat de meerderheid dit wil”, aldus Brown. „Bij McLaren zijn we groot voorstander. Des te eerder dit geïntroduceerd wordt, des te beter. Als de Formule 1 blijft zoals hij nu is, verliest uiteindelijk iedereen.”

